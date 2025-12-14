В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Волгограда отменили два рейса, следовавших в Москву и из Москвы. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о мониторинге соблюдения прав пассажиров. Погодные условия, включающие сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и осадки в виде умеренного дождя, переходящего в снег, привели к сбоям в авиасообщении. ГУ МЧС по региону предупреждало о штормовой погоде в Волгограде.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.