В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Волгограда отменили два рейса, следовавших в Москву и из Москвы. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о мониторинге соблюдения прав пассажиров. Погодные условия, включающие сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и осадки в виде умеренного дождя, переходящего в снег, привели к сбоям в авиасообщении. ГУ МЧС по региону предупреждало о штормовой погоде в Волгограде.