Регион
14 декабря, 19:32

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Волгограда отменили два рейса, следовавших в Москву и из Москвы. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о мониторинге соблюдения прав пассажиров. Погодные условия, включающие сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и осадки в виде умеренного дождя, переходящего в снег, привели к сбоям в авиасообщении. ГУ МЧС по региону предупреждало о штормовой погоде в Волгограде.

