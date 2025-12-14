Россия и США
14 декабря, 20:59

FIDE обсудит с МОК возможное снятие санкций с российских шахматистов

Международная шахматная федерация (FIDE) не стала принимать окончательное решение по вопросу санкций в отношении российских шахматистов и намерена определить дальнейшие действия после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович, выступая на генеральной ассамблее организации.

Он отметил, что оба варианта, обсуждавшиеся в рамках процедуры, признаны допустимыми с точки зрения регламента. При этом повторное голосование проводиться не будет. Федерация планирует в кратчайшие сроки обратиться к МОК и на основе полученной позиции сформировать итоговое решение.

Напомним, FIDE приняла решение о возвращении российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна. По итогам голосования, 61 делегат поддержал данное решение, тогда как 51 высказался против. После этого большинство респондентов выразили согласие с допуском россиян к соревнованиям под нейтральным флагом. Однако окончательное решение Генассамблеи остаётся неопределённым.

