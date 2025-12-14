Россиянка Непряева завоевала три квоты для участия в Олимпиаде

Российская лыжница Дарья Непряева получила право выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. Её двадцатое место в воскресной гонке с раздельным стартом, где она проиграла победительнице, норвежке Каролин Симпсон-Ларсен, 1 минуту 10,2 секунды, послужило основанием для этого.