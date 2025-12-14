Путин в Индии
Регион
14 декабря, 14:17

Россиянка Непряева завоевала три квоты для участия в Олимпиаде

Дарья Непряева. Обложка © ТАСС /ZUMA

Российская лыжница Дарья Непряева получила право выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне. Её двадцатое место в воскресной гонке с раздельным стартом, где она проиграла победительнице, норвежке Каролин Симпсон-Ларсен, 1 минуту 10,2 секунды, послужило основанием для этого.

По результатам финального протокола состязаний, серебряную медаль завоевала шведская спортсменка Моа Илар. Норвежская биатлонистка Астрид‑Ойле Слинд финишировала третьей. Четвёртое место досталось шведке Майе Дальквист, а пятое – американке Джессике Диггинс.
В Госдуме поздравили Непряеву и Коростелёва с завоеванием квот на Олимпиаду

Ранее сообщалось, что российская лыжница Дарья Непряева завоевала олимпийскую квоту в спринтерской гонке для участия в Играх 2026 года в Италии. Это стало известно по итогам её выступления на третьем этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. FIS официально предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой, что позволило им продолжить участие в международных соревнованиях.

