В СК сообщили о состоянии туристов, пропавших в Пермском крае

В Пермском крае пропала группа из 15 туристов, на турбазу вернулись только двое. В СК РФ начали проверку по факту исчезновения туристов в районе горы Ослянка. В пресс-службе регионального управления ведомства сообщили об организации процессуальной проверки.

В субботу на базу «Ослянка-хаус» вернулись только двое участников группы. Местонахождение остальных 13 туристов в настоящее время неизвестно. Для их поиска к месту возможного происшествия уже выехали спасатели.

По сведениям РИА «Новости», жизни и здоровью двоих туристов, сумевших самостоятельно выйти к точке сбора, ничего не угрожает. Работа по установлению всех обстоятельств случившегося продолжается.

Напомним, в Прикамье пропала группа из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка 13 декабря. В группу входили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, половина из которых были новичками, а остальные — опытными путешественниками. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС, а в день выезда в районе горы наблюдалась крайне плохая видимость из-за сложных погодных условий.