Прокуратура проверяет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Прокуратура Пермского края выясняет обстоятельства пропажи туристической группы в районе горы Ослянка Горнозаводского муниципального округа. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
К поисково-спасательной операции привлечены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Прокуратура Пермского края контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом незарегистрированной туристической группы на точку сбора в назначенное время по адресу: п. Средняя Усьва, Горнозаводский муниципальный округ», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в горах Прикамья разыскивают 13 туристов, передвигавшихся на снегоходах. Группа отправилась в район горы Ослянка 13 декабря, и с тех пор с ними не было связи. В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, как опытные туристы, так и новички. В день происшествия видимость в районе горы была крайне низкой из-за неблагоприятных погодных условий. Изначально группа стартовала от гостевого дома «Ослянка House». Важно отметить, что маршрут не был официально зарегистрирован в МЧС. Только двое из 15 туристов вернулись на турбазу.
