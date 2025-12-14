В Судже в результате атаки украинского беспилотника пострадал 66-летний мужчина

В результате атаки украинского беспилотника в Судже Курской области пострадал ещё один человек. Мужчина доставлен в местную больницу в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжёлом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги!» — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее в Глушковском районе беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю, один человек получил ранения. В результате этого инцидента была ранена женщина 1973 года рождения. Ей оперативно оказали первую медицинскую помощь. Пострадавшую в ближайшее время доставят в Курскую областную больницу, где врачи приложат все усилия для её скорейшего восстановления.