Женщина получила ранения во время атаки дрона ВСУ на авто в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём официальном Telegram-канале о продолжении атак со стороны ВСУ. По его данным, сегодня в Глушковском районе беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю, один человек получил ранения.
В результате этого инцидента была ранена женщина 1973 года рождения. Ей оперативно оказали первую медицинскую помощь. Губернатор заявил, что пострадавшую в ближайшее время доставят в Курскую областную больницу, где врачи приложат все усилия для её скорейшего восстановления.
Ранее мы писали, что за четырёхчасовой период с 16:00 до 20:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 56 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа над различными регионами страны. Также сообщалось, что в ночь на 14 декабря на территорию Волгоградской области была совершена атака беспилотников. В результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. 12 декабря при падении обломков сбитого беспилотника в Твери был полностью уничтожен купол гастролирующего цирка и повреждён транспорт.
