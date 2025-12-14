Женщина получила ранения во время атаки дрона ВСУ на авто в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём официальном Telegram-канале о продолжении атак со стороны ВСУ. По его данным, сегодня в Глушковском районе беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю, один человек получил ранения.

В результате этого инцидента была ранена женщина 1973 года рождения. Ей оперативно оказали первую медицинскую помощь. Губернатор заявил, что пострадавшую в ближайшее время доставят в Курскую областную больницу, где врачи приложат все усилия для её скорейшего восстановления.