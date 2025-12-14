За четыре часа над регионами России сбили 56 дронов ВСУ

В течение четырёх часов, с 16:00 до 20:00 по московскому времени 14 декабря, российские силы противовоздушной обороны осуществили перехват и ликвидацию 56 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Согласно официальному сообщению, воздушная атака была отражена над территориями восьми субъектов страны. Наибольшее количество летательных аппаратов — двадцать четыре — было уничтожено в небе над Белгородской областью. Семнадцать целей нейтрализовала ПВО в Брянской области, а ещё пять беспилотников сбили над Тульской областью.

Над Курской областью силы противовоздушной обороны ликвидировали три аппарата. По два дрона было перехвачено в воздушном пространстве Калужской и Рязанской областей, а также в пределах Московского региона. Один беспилотник сбит над Воронежской областью. Таким образом, дежурные средства ПВО, как отмечает военное ведомство, успешно пресекли масштабную попытку атаки с воздуха.