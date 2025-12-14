Народный артист России Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни

Советский и российский пианист и композитор Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила дочь народного артиста России Мария Шкловер (Оганезова).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов. Для своих многочисленных поклонников, он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — написала она.

Сведения о прощании с артистом будут объявлены позднее.

Оганезов много лет сотрудничал с выдающимися артистами, среди которых Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина. Его карьера включала роли в кинофильмах «Певучая Россия», «След дождя», «Продается дача», «Бульварное кольцо», «Анна Герман. Дом любви и солнца» и «Тайны кино». Также он был соведущим популярных телепрограмм «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна».

