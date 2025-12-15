Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 21:53

Площадь пожара в ресторане под Рузой увеличилась до 600 кв. метров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Площадь пожара в здании ресторана в посёлке Тучково под Рузой увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 15 человек», — уточнили в ведомстве.

Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским на Кубани
Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским на Кубани

Ранее сообщалось, что вечером 14 декабря пожар произошёл в нежилом здании в посёлке Тучково Рузского муниципального округа Московской области. В региональном управлении МЧС уточняли, что сообщение о возгорании поступило в 21:09. Очаг находился в строении на улице Советской, дом 3А, где располагается ресторан «Место есть». Огонь распространился на втором этаже. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar