Площадь пожара в ресторане под Рузой увеличилась до 600 кв. метров

Площадь пожара в здании ресторана в посёлке Тучково под Рузой увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 15 человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 14 декабря пожар произошёл в нежилом здании в посёлке Тучково Рузского муниципального округа Московской области. В региональном управлении МЧС уточняли, что сообщение о возгорании поступило в 21:09. Очаг находился в строении на улице Советской, дом 3А, где располагается ресторан «Место есть». Огонь распространился на втором этаже. К тушению привлекли 21 человека и восемь единиц техники.