В подмосковной Рузе загорелось здание, площадь пожара — 400 кв. метров
В посёлке Тучково Рузского муниципального округа в Подмосковье вечером 14 декабря произошёл пожар в нежилом здании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в 21:09. Очаг был зафиксирован в нежилом строении по адресу: улица Советская, дом 3А, где расположен ресторан «Место есть».
К ликвидации пожара привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Огонь распространился на втором этаже здания. Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
