14 декабря, 20:33

В подмосковной Рузе загорелось здание, площадь пожара — 400 кв. метров

Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

В посёлке Тучково Рузского муниципального округа в Подмосковье вечером 14 декабря произошёл пожар в нежилом здании. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 21:09. Очаг был зафиксирован в нежилом строении по адресу: улица Советская, дом 3А, где расположен ресторан «Место есть».

К ликвидации пожара привлекли 21 человека и восемь единиц техники. Огонь распространился на втором этаже здания. Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Ранее на пляже в Сочи произошёл пожар: огонь уничтожил складские помещения прибрежного кафе на площади около 130 квадратных метров. Сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило в диспетчерскую службу в 10:20, и уже через минуту к месту происшествия направили пожарные расчёты. Один человек стал жертвой пожара.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

