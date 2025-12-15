Россия и США
14 декабря, 21:39

Кадыров сообщил, что «сыт по горло властью»

Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что испытывает усталость от нахождения у власти. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

По словам Кадырова, он «сыт по горло властью и служением народу». Он добавил, что республике могли бы быть полезны новые люди, способные принести новые идеи и изменить ситуацию к лучшему.

Ранее Кадыров заявил о своей готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона в 2026 году. По его словам, он пойдёт на это, если российский президент Владимир Путин предложит ему поучаствовать в выборах, а народ поддержит. Таким образом он подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры при условии одобрения со стороны федерального центра и поддержки со стороны жителей республики.

Тимур Хингеев
