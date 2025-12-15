В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в официальном сообщении.

Ограничения действовали на протяжении 46 минут.

Ранее сообщалось, что на подлёте к Москве системы ПВО ликвидировали один украинский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. А за последние три часа был уничтожен 71 БПЛА над регионами России. Больше всего беспилотников сбито в Ростовской области — 52 аппарата.