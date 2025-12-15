Военный суд 15 декабря допросит обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Во втором Западном окружном военном суде 15 декабря начнётся допрос 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Процесс начнётся со стадии представления доказательств стороной защиты в 11:00 по московскому времени. В рамках этого этапа планируется заслушать показания всех обвиняемых.

Ранее Life.ru писал, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» планируют выступить в суде с показаниями. Одному из участников процесса предложили зачитать ранее данные на предварительном следствии показания, однако он отказался и заявил о намерении выступить самостоятельно.