Президента Федерации дзюдо России Соловейчика включили в базу «Миротворца»*

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик был внесён в базу «Миротворца»*. Об этом сообщает сам ресурс. «Миротворец»* обвинил 60-летнего функционера в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения названо участие Соловейчика в форуме «Россия — спортивная держава», который прошёл с 5 по 7 ноября в Самаре.

Кроме Соловейчика, в базу «Миротворца»* внесли экс-фигуристку Станиславу Константинову, волейболиста новокуйбышевской «Новы» Артёма Салтанова, главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Дмитрия Андреева и главу Федерации скейтбординга России Илью Вдовина. Ресурс известен публикациями с персональными данными граждан и присвоением ярлыков по субъективным критериям, за что подвергался критике, в том числе за угрозу безопасности внесённых лиц.

Ранее сообщалось, что российская двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий была внесена в базу «Миротворца»*. Ей приписывают действия, затрагивающие суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в публичной поддержке спецоперации. Богалий завоёвывала золото Игр 2006 и 2010 годов в составе эстафетной сборной России.

