Названы дата и место прощания с Левоном Оганезовым
Левон Оганезов. Обложка © levonoganezov
Согласно сообщению на официальной странице музыканта, церемония прощания с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке. Местом упокоения народного артиста РФ и композитора станут Соединённые Штаты.
«Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года. Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение. Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595» — говорится в сообщении.
Напомним, советский и российский пианист скончался на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Оганезов много лет сотрудничал с выдающимися артистами, среди которых Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина. Его карьера включала роли в кинофильмах «Певучая Россия», «След дождя», «Продается дача», «Бульварное кольцо», «Анна Герман. Дом любви и солнца» и «Тайны кино». Также он был соведущим популярных телепрограмм «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна».
