Названы дата и место прощания с Левоном Оганезовым

Напомним, советский и российский пианист скончался на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Оганезов много лет сотрудничал с выдающимися артистами, среди которых Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина. Его карьера включала роли в кинофильмах «Певучая Россия», «След дождя», «Продается дача», «Бульварное кольцо», «Анна Герман. Дом любви и солнца» и «Тайны кино». Также он был соведущим популярных телепрограмм «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна».