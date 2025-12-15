Правый политик Каст победил на выборах президента Чили

Кандидат от правящей левоцентристской коалиции «Единство для Чили» Жанетт Хара признала своё поражение и поздравила оппонента — представителя консервативных сил Хосе Антонио Каста с победой во втором туре президентских выборов. Об этом она сообщила в своём личном аккаунте в соцсети X.

По её словам, она уже провела телефонный разговор с избранным президентом, чтобы пожелать ему успехов на будущем посту.

Согласно данным после подсчёта голосов с 83,43% участков, за Каста проголосовали 58,61% избирателей, в то время как его соперница Жанетт Хара набрала 41,39% голосов. Новый президент Чили официально вступит в должность 11 марта 2026 года, срок его полномочий составит четыре года.

