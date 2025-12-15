В России призвали штрафовать работодателей за запрет девушкам заводить семью

В России призвали ужесточить наказание для работодателей, которые включают в трудовые контракты пункты, запрещающие женщинам рожать и создавать семью. Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и председатель Общероссийского движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что практика таких ограничений недопустима.

«Сегодня нам стало известно о вопиющих фактах, когда в трудовых соглашениях, особенно в сфере культуры и шоу-бизнеса, работодатели напрямую запрещают женщинам беременеть и рожать. Подобные условия не только аморальны, но и являются грубейшим нарушением российского законодательства. Это прямое унижение достоинства женщины, попрание семейных ценностей, которые составляют духовную основу нашего общества», — пояснил депутат.

Такие пункты договоров являются незаконными и не имеют никакой юридической силы с момента их включения в документ. Согласно третьей статье Трудового кодекса России, никто не может быть ограничен в трудовых правах в зависимости от пола, возраста или семейного положения. Любое условие, ухудшающее положение работника по сравнению с установленными законом гарантиями, не подлежит применению.

Закон стоит на страже материнства и детства, и попытки обойти его циничными формулировками в контракте должны пресекаться самым решительным образом, уверен парламентарий. Для работодателей, практикующих подобный произвол, уже существует ответственность. За дискриминацию в сфере труда предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он составляет до пяти тысяч рублей, а для организаций — до пятидесяти тысяч. Если же работодатель необоснованно откажет в приёме на работу или уволит беременную женщину или мать малолетнего ребёнка, его действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление по 145-й статье Уголовного кодекса с наказанием в виде штрафа до двухсот тысяч рублей.

«Однако очевидно, что эти меры недостаточно эффективны для искоренения позорной практики. Мы настаиваем на ужесточении наказаний. Необходимо существенно повысить размеры административных штрафов за подобные нарушения трудового законодательства, особенно для юридических лиц. Как показывает зарубежный опыт, например, в Германии, где штрафы за дискриминацию могут достигать тридцати тысяч евро, только серьёзные финансовые санкции способны образумить недобросовестных руководителей», — считает чиновник.

Иванов призвал Государственную инспекцию труда и Генеральную прокуратуру Российской Федерации усилить надзор в этой сфере, а также обратился к контролирующим органам с требованием активизировать проверочную деятельность. Каждый такой дискриминационный договор должен быть выявлен, а виновные — строго наказаны. Помимо штрафов, необходимо широко применять практику дисквалификации руководителей, которые позволяют себе попирать конституционные права граждан, уверен депутат.

Парламентарий также обратился к самим женщинам, столкнувшимся с несправедливостью. Он призвал не молчать и бояться.

«Наше движение готово оказать правовую и иную необходимую поддержку всем, чьи права ущемлены. Защита семьи и материнства — это не пустые слова, а непреложный приоритет государственной политики России. Мы не позволим превратить женщину в инструмент для извлечения прибыли, лишённый права на простое человеческое счастье — иметь детей и крепкую семью», — заключил чиновник.

Ранее россиянам объяснили, как получить беби-бонус до 1 млн рублей при рождении ребёнка. С 1 января 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам при рождении ребёнка материальную помощь до одного миллиона рублей, не удерживая НДФЛ и страховые взносы. Такая поддержка является добровольной инициативой компании и не связана с обязательными декретными выплатами. Размер помощи остаётся на усмотрение работодателя, и сотрудник может запросить её, подав заявление, однако окончательное решение принимает руководство.