Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты

С 2026 года в России начнёт действовать семейная налоговая выплата, средний размер которой составит от 70 до 100 тысяч рублей в год. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По её словам, сумма будет напрямую связана с уровнем заработной платы, поскольку механизм предполагает возврат части ранее уплаченного налога. Выплата станет разовой и будет перечисляться один раз в год, а не распределяться помесячно. В ходе предварительных расчётов выплата составила 70–100 тысяч рублей, однако для некоторых семей итоговая сумма может оказаться выше.

Право на выплаты получат семьи, воспитывающие двух и более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе проживания.

А ранее общественный деятель Вадим Попов предложил платить за рождение ребёнка в новогоднюю ночь. По его словам, выплата может составить 20 тысяч рублей в федеральном масштабе и 10 тысяч — на региональном уровне. Как утверждает Попов, подобная поддержка не только окажет материальную помощь семьям, компенсировав часть праздничных расходов, но и станет ярким символом внимания государства к рождаемости.