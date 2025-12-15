Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 23:55

Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 2026 года в России начнёт действовать семейная налоговая выплата, средний размер которой составит от 70 до 100 тысяч рублей в год. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По её словам, сумма будет напрямую связана с уровнем заработной платы, поскольку механизм предполагает возврат части ранее уплаченного налога. Выплата станет разовой и будет перечисляться один раз в год, а не распределяться помесячно. В ходе предварительных расчётов выплата составила 70–100 тысяч рублей, однако для некоторых семей итоговая сумма может оказаться выше.

Право на выплаты получат семьи, воспитывающие двух и более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум, установленный в регионе проживания.

Россиянам объяснили, как получить беби-бонус до 1 млн рублей при рождении ребёнка
Россиянам объяснили, как получить беби-бонус до 1 млн рублей при рождении ребёнка

А ранее общественный деятель Вадим Попов предложил платить за рождение ребёнка в новогоднюю ночь. По его словам, выплата может составить 20 тысяч рублей в федеральном масштабе и 10 тысяч — на региональном уровне. Как утверждает Попов, подобная поддержка не только окажет материальную помощь семьям, компенсировав часть праздничных расходов, но и станет ярким символом внимания государства к рождаемости.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar