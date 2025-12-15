Пожарные ликвидировали открытое горение в здании ресторана в подмосковной Рузе

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании ресторана, расположенного в посёлке Тучково Рузского городского округа Московской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС Московской области.

Как уточнили в ведомстве, сейчас на месте происшествия проводятся завершающие операции: проливка конструкций и их разбор.

По данным экстренных служб, возгорание возникло ранее на втором этаже двухэтажного многофункционального здания по улице Советской. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее более 100 человек были эвакуированы из аквапарка «Суздаль-Аква» во Владимирской области после возгорания крыши комплекса. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуация коснулась как работников аквапарка, так и отдыхающих.