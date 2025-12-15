Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Экс-офицер обратил внимание, что для подписания мирного соглашения на условиях Киева Европе пришлось бы свернуть влияние России на поле боя, в экономике и на производственных мощностях. Дэвис подчеркнул, что позиция Запада и Украины не всегда соответствует реальной ситуации на фронте, в отличие от заявлений французского лидера.

«Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение», — отметил Дэвис.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил о наличии у европейских лидеров «многих карт на руках» в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил появление «позитивных сигналов» в переговорном процессе, не уточнив при этом никаких деталей.