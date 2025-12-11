Опасения президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу утечек западного вооружения с Украины на чёрные рынки имеют под собой серьёзные основания, заявил военный эксперт Алексей Рамм. По его словам, с начала СВО и поставок оружия образцы вроде британских NLAW, американских гранатомётов SMAW и противотанковых комплексов Javelin начали всплывать на нелегальных рынках, а позже их стали обнаруживать у преступных группировок в Европе и Африке.

Большое количество переданных Киеву образцов вооружения попросту пропало из отчётности, и теперь неизвестно, уничтожены они, находятся в каких-то подразделениях или уже перешли в чужие руки. Когда конфликт завершится, найти концы по всем этим системам уже не получится, и они массово хлынут на международный чёрный рынок. Кроме того, Украине достался огромный военный арсенал от СССР, большая часть которого распродана по чёрным схемам.

«Поэтому, хорошо, что Макрон про это вспомнил, но, к сожалению, здесь на ум приходит такая вот присказка: индеец Острый Глаз только на третий день наконец увидел, что у дома нету стены. Так и Макрон: спустя три года специальной военной операции он вдруг обнаружил, что с Украины оружие утекает. Ещё хуже ситуация будет после окончания СВО», — отметил собеседник RuNews24.ru.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон провёл серию телефонных бесед, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Украины. Среди его собеседников был американский лидер Дональд Трамп, а также ряд других высокопоставленных политических деятелей.