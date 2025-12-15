Life.ru выяснил, как защитить лапы собак от реагентов во время прогулки

Дорожные реагенты, используемые для борьбы с гололёдом, могут нанести серьёзный вред здоровью собак во время прогулок. Как рассказал Life.ru президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский, химические вещества, попадая на подушечки лап животных, вызывают раздражение кожи, болезненные ощущения и дерматологические проблемы.

«Реагенты на дорогах — это большая проблема, которую многие владельцы собак недооценивают. Сами-то они надевают ботинки на толстой подошве и так далее. Мы с вами гуляем и не понимаем, что эти реагенты крайне опасны для собак. Они разъедают кожу, подушечки лап, могут, конечно, появиться экземы, различные другие заболевания. Собаке очень дискомфортно, очень больно, и очень правильно акцентировать на этом внимание», — подчеркнул эксперт.

Для мелких собак специалист рекомендовал по возможности исключать передвижение по местам, где рассыпаны реагенты. Опасные участки лучше преодолевать на руках, а выгуливать питомца в парках и зелёных зонах, где сохраняется естественное покрытие. В условиях мегаполиса с крупными собаками полностью избежать тротуаров сложно, поэтому требуется дополнительная профилактика.

Перед выходом на улицу лапы следует обрабатывать защитными средствами, в том числе мазями с воском, которые образуют барьер между кожей и химическими веществами. После прогулки лапы необходимо сразу промывать водой, удаляя остатки реагентов. Ветеринар также советует минимизировать время нахождения на проезжей части и по возможности передвигаться по свежему снегу.

«Некоторые надевают ещё обувь, но к обуви очень тяжело приучать животных. Они должны приучаться долгое время, и это не совсем комфортно для многих животных. Но некоторым удаётся, они надевают специальные тапочки, сапожки, которые также помогают решить эту проблему», — отметил собеседник Life.ru.

В качестве более надёжной альтернативы эксперт назвал выездные прогулки: при наличии автомобиля собаку можно отвозить в парки или на специализированные площадки, где риск контакта с реагентами сводится к минимуму.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой о создании специального государственного стандарта на противогололёдные реагенты, безопасные для домашних животных. Парламентарии настаивают на законодательной защите питомцев от агрессивных веществ, предлагая закрепить в ГОСТе жёсткие требования к химической безопасности реагентов при контакте с кожей животных, полному отсутствию опасных примесей и обязательному проведению лабораторных испытаний.