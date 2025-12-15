Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 00:30

На Камчатке за неделю зафиксировали 28 афтершоков после июльского землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

На Камчатке за неделю произошло 28 афтершоков после мощного июльского землетрясения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«За 7 дней зарегистрированы 28 афтершоков. Для сравнения — за прошедшую неделю их было 40», — отметили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии, объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на севере Японии, объявлена угроза цунами

Ранее в Чёрном море у Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,1. Очаг залегал на глубине 10 км. Всего за ночь 14 декабря зафиксировали восемь слабых подземных толчков. По словам замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марины Бондарь, все события имели общий очаг в районе Чёрного моря у Севастополя. Последнее землетрясение произошло утром 14 декабря в 9:47, что подтверждает активность региона.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar