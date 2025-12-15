В Госдуме рассказали о запланированных на декабрь мерах по поддержке пенсионеров

С декабря пенсии некоторых пожилых граждан России поднимутся за счёт удвоенной фиксированной выплаты. Это коснётся тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, рассказала РИА «Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 17 815,4 рубля. Пенсию им повысят в беззаявительном порядке», — отмечает парламентарий.

Помимо этого, часть пенсионеров получит выплаты дважды в декабре 2025 года. Первая сумма придёт в начале месяца, вторая — в конце. Такая мера связана с праздничными днями: с 31 декабря по 11 января банки и отделения Соцфонда не работают, и правительство заранее перечисляет январские выплаты, чтобы избежать задержек. Депутат подчеркнула, что удвоенная выплата разовая и не является дополнительной пенсией.

Ранее стало известно, что россияне могут существенно увеличить пенсию по старости, если отложат её оформление. При отсрочке выплаты на 5 лет размер пенсии может вырасти примерно на 40%. При этом максимальный срок, на который допускается отсрочка, — 10 лет. Важно, что она является добровольной — каждый решает самостоятельно, когда начать получать пенсию. Этот механизм особенно полезен для тех, кто планирует работать после достижения пенсионного возраста.