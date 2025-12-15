Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 00:21

В Госдуме рассказали о запланированных на декабрь мерах по поддержке пенсионеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С декабря пенсии некоторых пожилых граждан России поднимутся за счёт удвоенной фиксированной выплаты. Это коснётся тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, рассказала РИА «Новости» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Во-первых, бессрочную надбавку получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. С декабря они начнут получать двойную фиксированную выплату — 17 815,4 рубля. Пенсию им повысят в беззаявительном порядке», — отмечает парламентарий.

Помимо этого, часть пенсионеров получит выплаты дважды в декабре 2025 года. Первая сумма придёт в начале месяца, вторая — в конце. Такая мера связана с праздничными днями: с 31 декабря по 11 января банки и отделения Соцфонда не работают, и правительство заранее перечисляет январские выплаты, чтобы избежать задержек. Депутат подчеркнула, что удвоенная выплата разовая и не является дополнительной пенсией.

Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты
Стали известны возможные размеры новой семейной выплаты

Ранее стало известно, что россияне могут существенно увеличить пенсию по старости, если отложат её оформление. При отсрочке выплаты на 5 лет размер пенсии может вырасти примерно на 40%. При этом максимальный срок, на который допускается отсрочка, — 10 лет. Важно, что она является добровольной — каждый решает самостоятельно, когда начать получать пенсию. Этот механизм особенно полезен для тех, кто планирует работать после достижения пенсионного возраста.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пенсии
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar