Миллионы россиян могут сами увеличить свою пенсию на 40%: что для этого нужно

Россияне могут существенно увеличить пенсию по старости, если отложат её оформление. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова пояснила РИА «Новости», что при отсрочке выплаты на 5 лет размер пенсии может вырасти примерно на 40%.

«Стоит подчеркнуть, что если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на неё, то впоследствии её размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты, значительно улучшая ваше финансовое положение», — объяснила Перминова.

При этом максимальный срок, на который допускается отсрочка, — 10 лет. Важно, что она является добровольной — каждый решает самостоятельно, когда начать получать пенсию. Этот механизм особенно полезен для тех, кто планирует работать после достижения пенсионного возраста.