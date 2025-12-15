Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 00:53

Учёные раскрыли неочевидный секрет хорошего секса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Учёные из Университета Йорка выяснили, что заранее спланированная интимная близость может повысить удовольствие и желание партнёров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of Sex Research.

Отмечается, что мнение «секс должен быть спонтанным» является ошибочным. Для родителей маленьких детей спонтанность часто недостижима: бессонные ночи, восстановление после родов и плотный график снижают частоту контактов. Ожидание «идеального момента» только усложняет ситуацию.

В эксперименте участвовали 514 родителей из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Те, кто ознакомился со статьёй о пользе планирования, через две недели сообщили о росте сексуальной активности примерно на 28 %. Удовлетворённость при этом оставалась высокой. Родители отмечали снижение тревожности и улучшение общения с партнёром.

Руководитель исследования Катарина Ковачевич отмечает, что настоящая удовлетворённость интимной жизнью зависит не от внезапности момента, а от готовности партнёров. Если планирование воспринимать как проявление заботы, близость возвращается естественно.

Женщина приютила у себя мигранта и взяла его в сексуальное рабство
Женщина приютила у себя мигранта и взяла его в сексуальное рабство

Ранее учёные опубликовали исследование, которое показало, что интимная близость и связанные с ней гормоны, в частности окситоцин, могут значительно ускорять заживление ран, увеличивая скорость регенерации тела до двух раз. Учёные провели эксперимент с участием 80 молодых добровольцев, состоящих в романтических отношениях. Участникам были нанесены незначительные контролируемые порезы на предплечьях, после чего они были разделены на четыре группы для оценки влияния окситоцина и различных форм эмоционального взаимодействия.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar