В аэропортах Домодедово и Жуковский вновь вводили план «Ковёр»

Советник руководителя Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко сообщил в Telegram-канале о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в двух московских аэропортах.

«Аэропорт Домодедово, Жуковский. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в 2:31 мск.

Как уточняется в сообщении, ограничения действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Данная мера была снята в 3:35 мск.

Ранее серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА. Взрывы начали греметь на западе Ростова в районе 2:20 ночи, до этого очевидцы слышали характерные звуки пролëта дронов на окраине города. По словам жителей, обломки одного из уничтоженных беспилотников рухнули в частном секторе, после этого начался пожар. На место уже выехали экстренные службы.