В трёх российских аэропортах ввели ограничения на полёты, в одном сняли

Временные ограничения на полёты введены в трёх российских аэропортах, в одном сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры вводятся для обеспечения безопасности воздушного движения.

План «Ковёр» был снят в аэропорту Волгограда. Ограничения были введены в воздушных гаванях Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), а также Магаса.

Ранее в Ростове-на-Дону прогремела серия взрывов. Расчёты противовоздушной обороны сбили несколько украинских дронов. Обломки одного из них упали в частном секторе, в результате чего произошло возгорание. Официальной информации о последствиях атаки пока не было. Life.ru опубликовал момент уничтожения БПЛА в Ростове-на-Дону.