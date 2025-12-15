В Госдуме раскрыли новую уловку аферистов, нацеленную на родителей школьников

Появилась новая схема мошенничества, нацеленная на родителей школьников и учеников. Об этом Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Злоумышленники звонят или пишут, представляясь сотрудниками школы, и сообщают, что необходимо подтвердить номер в специальной системе или зарегистрироваться на новом школьном портале. На первый взгляд действия кажутся абсолютно законными и связаны с учебным процессом, что сразу вызывает доверие и снижает настороженность.

После установления контакта мошенники переходят к сбору данных. Они просят сообщить код из смс, якобы для подтверждения регистрации или входа в школьный сервис. На самом деле это стандартный приём социальной инженерии: через код мошенники получают доступ к аккаунтам, где могут храниться персональные данные, переписка или привязанные банковские инструменты. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Опасность такой схемы в её простоте и правдоподобии. Родители и ученики воспринимают школьный звонок как официальный и безопасный, а наличие «технического кода» из смс создаёт иллюзию безопасности. Мошенники используют стандартные психологические приёмы: срочность, официальность и доверие к образовательной организации, чтобы жертва не успела проверить детали.

«Злоумышленники могут создавать фейковые школьные порталы, рассылать сообщения якобы от учителей или классных руководителей, использовать поддельные уведомления о расписании, оценках или необходимости обновления данных. Любой элемент, связанный с учебным процессом, может быть использован для давления на жертву», — предупреждает депутат.

Защититься от таких атак можно с помощью элементарных правил цифровой безопасности. Никогда не следует сообщать коды из смс по телефону или в сообщениях, даже если звонящий утверждает, что это нужно для школы. В случае сомнений нужно прекратить разговор и самостоятельно позвонить в школу по официальному номеру. Родителям важно контролировать онлайн-аккаунты детей, подключить двухфакторную аутентификацию и разъяснять детям, что любые неожиданные просьбы о кодах — потенциальная опасность.

Ранее МВД предупредило россиян о мошенниках, которые звонят от имени «Водоканала». Аферисты звонят от имени «Водоканала», предлагают заменить счётчик и провести лабораторную проверку воды. Затем просят назвать код из СМС — после этого начинается цепочка: сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах, затем звонок якобы от банка и уверенное убеждение перевести деньги на «безопасный» счёт — на самом деле счёт преступников.