15 декабря, 02:32

Следователи не нашли угроз или записки в телефоне пропавшего пловца Свечникова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beswim_

Турецкие следователи не выявили угроз и предсмертных сообщений в телефоне российского пловца Николая Свечникова, который пропал в Босфорском проливе. Об этом сообщила родственница семьи Алёна Караман, пишет РИА «Новости».

Караман пояснила, что турецкая сторона завершила техническую проверку устройства. По её словам, специалисты изучили переписки и входящие сигналы. Следствие не обнаружило данных, которые могли бы указывать на давление или подготовку к исчезновению.

«Прокурор сказал, что им нужно было обследовать телефон как следует, они должны были убедиться, что не поступало каких-либо угроз, нет ли какой-либо предсмертной записки, ничего такого они не нашли», — сказала она.

Главный свидетель в деле пропавшего пловца Свечникова дал противоречивые показания
Напомним, Николай Свечников — российский пловец, кандидат в мастера спорта и тренер собственной школы — пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он участвовал в старте «Босфор-2025», где дистанция составляла около 6,5 километра. Свечников вышел на воду одним из первых вместе с учениками, однако к финишу не прибыл, а последний сигнал с его трекера зафиксировали у берега.

