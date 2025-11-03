Главный свидетель в деле пропавшего пловца Свечникова дал противоречивые показания
Николай Свечников. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Свечников
Родственники пропавшего российского пловца Николая Свечникова выразили серьёзные сомнения в достоверности показаний ключевого свидетеля по делу об исчезновении спортсмена. Как сообщили РИА «Новости» близкие пловца, прибывшие в Стамбул для участия в поисках, участник заплыва Хаяти Шамильоглу, утверждающий, что видел Свечникова последним, постоянно противоречит сам себе в описании произошедшего.
Мать и брат пропавшего спортсмена, а также проживающая в Стамбуле его родственница Алёна Караман провели встречу со свидетелем, который ранее заявлял в СМИ, что наблюдал во время соревнования, как Свечников плыл в неправильном направлении, и даже пытался его предостеречь. По словам Шамильоглу, российский пловец в ответ показал ему в воде жест, который он интерпретировал как «я знаю, что я делаю, не лезь ко мне», после чего продолжил движение по неверному маршруту.
Однако, как рассказала Караман, в ходе беседы свидетель продемонстрировал многочисленные противоречия в своих показаниях. Он ошибся в дате проведения соревнований, утверждая, что они прошли 25 августа, хотя на самом деле заплыв состоялся 24 августа. Кроме того, Шамильоглу настаивал, что Свечников был одет только в плавки, хотя по правилам соревнований спортсмены должны были быть в плавательных костюмах. Наиболее странным родственникам показалось заявление свидетеля о том, что он разглядел цвет глаз пловца — зеленовато-карий — через плавательные очки.
«Он утверждает, что видел цвет глаз Николая, но как это возможно, если он был в очках? Так очки же, говорит, прозрачные, я видел, что у него такие зеленовато-карие глаза», — рассказала Караман.
Свидетель также сообщил о наличии в проливе во время соревнований некоего корабля, к которому якобы направился российский спортсмен. Однако, как отметила Караман, береговая охрана опровергла возможность нахождения в Босфоре неопознанных судов, но отказалась предоставить список всех кораблей, находившихся в проливе в тот день.
Альтернативная версия, предложенная Шамильоглу, — Свечников плыл к белому особняку на берегу, также не нашла подтверждения. Мать пловца Галина сообщила, что они проверили указанную территорию и установили, что попасть туда с Босфора невозможно.
Напомним, что 29-летний москвич Николай Свечников исчез 24 августа во время заплыва через Босфор. Его отсутствие обнаружили лишь через несколько часов после начала. По сообщениям СМИ, пловец двигался в неверном направлении. Родные обвиняют организаторов в халатности и сокрытии видеоматериалов с мероприятия, а мать Николая отправилась в Турцию для самостоятельных поисков. Семья также предложила вознаграждение в 1 миллион рублей за любую информацию о его местонахождении. Накануне стало известно, что активные поиски прекращены, но расследование инцидента продолжается.
