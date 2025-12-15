Россия и США
Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков через чаты знакомств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков через популярные чаты знакомств. Схему зафиксировали в Москве и Подмосковье после серии поджогов. Об этом сообщили источники, знакомые с материалами расследований, пишет газета «Известия».

Речь идёт о тактике, при которой подростков находят через боты знакомств в Telegram и вовлекают в противоправные действия. Источники уточнили, что кураторы представляются девушками, договариваются о встречах и в ходе переписки уточняют адреса торговых центров. После этого подросткам направляют видеосообщения с мужчиной в военной форме, который благодарит за «помощь ВСУ».

Далее, по данным собеседников, со школьниками связываются люди, представляющиеся сотрудниками ФСБ. Они сообщают о якобы возбуждённом уголовном деле по статье о госизмене и предлагают «решить вопрос» через выполнение секретных заданий. Подростков убеждают, что они действуют в интересах российских спецслужб и участвуют в оперативной работе.

ФСБ поймала украинского диверсанта по кличке «Смайл» за поджог вышки под Ростовом
Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 16-летнему жителю Московской области по статье о террористическом акте после поджога релейного шкафа на железной дороге. По данным ведомства, подросток получил в мессенджере предложение выполнить поджог за денежное вознаграждение и согласился. Любые посягательства на объекты транспортной инфраструктуры квалифицируются как террористические преступления и могут караться лишением свободы сроком до 20 лет.

