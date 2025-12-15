Россия и США
15 декабря, 03:47

Писториус назвал переговоры по Украине с участием США неубедительными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / blue spruce media

Переговорный формат по Украине, в котором участвуют американские посредники — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — вызывает сомнения в своей эффективности. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью ZDF.

«Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе», — отметил Писториус. Тем не менее, визит американцев в Берлин он считает позитивным шагом.

Что касается позиции Москвы, глава Минобороны Германии выражает осторожность. По его мнению, исход переговоров может закончиться без результатов.

Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах США и Украины в Берлине

Напомним, в Берлине закончилась встреча делегаций США и Украины. Длительность переговоров составила около пяти часов. Они продолжатся 15 декабря, к консультациям планируют присоединиться ряд руководителей стран Европейского союза и НАТО. Также прорабатывается возможность проведения переговоров в формате «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции.

