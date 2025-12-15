В Уфе произошёл пожар в ТЦ «Три кита», возгорание локализовано

В Уфе произошло возгорание в торговом центре «Три кита» на бульваре Ибрагимова. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили сильное задымление в подвальном помещении и начали эвакуацию людей, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Выяснилось, что возгорание произошло в складском помещении для хранения угля. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, к настоящему времени он локализован. Из здания эвакуированы 22 человека, к тушению привлекли 69 пожарных и 22 единицы техники.

Ранее пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании ресторана, расположенного в посёлке Тучково Рузского городского округа Московской области. По данным экстренных служб, возгорание возникло на втором этаже двухэтажного многофункционального здания по улице Советской. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 15 человек.