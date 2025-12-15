Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 05:11

Освобождённых белорусских политзаключённых пять раз спросили о СВО

Обложка © Telegram / «Проект «Хочу жить»

Обложка © Telegram / «Проект «Хочу жить»

Белорусских политзаключённых, освобождённых 13 декабря, несколько раз спрашивали о специальной военной операции на пресс-конференции в Чернигове. Информацию об этом приводит издание «Хартия-97».

«Может ли кто-то другой на него ответить?» — сказала лидер протестов 2020 года Мария Колесникова, избегая прямого комментария на первый вопрос о СВО.

Оппозиционер Виктор Бабарико отметил, что не располагает достаточной информацией для оценки событий.

По данным «Хартии-97», вопросы о СВО стали ключевыми на пресс-конференции, однако освобождённые предпочли не давать конкретных ответов. Мария Колесникова и Виктор Бабарико входят в список из 123 политзаключённых, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Депутат Рады призвал освободить десятки тысяч политзаключённых на Украине
Депутат Рады призвал освободить десятки тысяч политзаключённых на Украине

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова занимается вопросами репатриации граждан, подвергшихся преследованиям на Украине. Она отметила, что в её поле зрения находятся более 70 граждан России и свыше 400 граждан Украины, пострадавших за пророссийскую позицию. Среди них — священники, журналисты, правозащитники и обычные гражданские лица. Москалькова сообщила, что единичные возвращения уже происходят, однако договориться о масштабной репатриации пока не удаётся.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar