Найденные в доме режиссёра Райнера тела принадлежат ему и его жене

Тела, найденные в доме режиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе, предварительно принадлежат ему и его жене. На обоих телах есть следы ножевых ранений, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы. После нападения дом подожгли.

«Легендарный режиссёр Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер погибли... Источники в правоохранительных органах сообщили, что это Райнеры. Наши источники говорят, что у них рваные раны, похожие на ножевые», — говорится в публикации.

Основным подозреваемым в убийстве стал сын погибших. По данным New York Post, он страдает наркозависимостью. Райнер — отец двух сыновей, Джейка и Ника. Ник ранее публично рассказывал о борьбе с наркотической зависимостью и периоде бездомности.

Роб Райнер стал знаменит благодаря роли Майка Митхеда в культовом ситкоме «Все в семье». За роль он получил две награды «Эмми». Также он автор популярных фильмов «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери», «Несколько хороших парней».

Ранее в доме американского актёра и кинорежиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела двух пожилых людей. По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, мужчина и женщина, примерно 78 и 68 лет, скончались внутри дома. Парамедики прибыли на Чадборн-авеню около 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» — стандартную процедуру, когда пожарные находят тело.