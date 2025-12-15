В доме американского режиссёра Роба Райнера обнаружили два тела

В доме американского актёра и кинорежиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела двух пожилых людей. Об этом сообщили NBCLA источники в правоохранительных органах.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, мужчина и женщина, примерно 78 и 68 лет, скончались внутри дома. Парамедики прибыли на Чадборн-авеню около 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» — стандартную процедуру, когда пожарные находят тело.

Следователи отдела расследования убийств были назначены для ведения дела. Другие сотрудники полиции подтвердили наличие расследования, но отказались раскрывать детали. К дому во второй половине дня стянуто значительное количество полицейских. Соседи сообщили, что в доме проживают Райнер и его супруга, а данные о собственности подтверждают, что дом принадлежит им.