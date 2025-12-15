Организаторы новогоднего мероприятия заменили Ларису Долину на Анжелику Варум

Организаторы одного из новогодних мероприятий отказались от выступления Ларисы Долиной в московском ресторане «Пушкинъ», заменив певицу на Анжелику Варум. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идёт о ресторане «Пушкинъ», где у Ларисы Долиной изначально было запланировано 40-минутное выступление в ночь на 1 января. По каким причинам было принято решение об отмене, не уточняется. Также неизвестно, какую сумму могла потерять артистка из-за изменений в программе. При этом, по данным издания, звёзды новогодней ночи в Москве способны заработать от 15 до 20 миллионов рублей. Одной из самых востребованных исполнительниц стала Татьяна Буланова — она даст сразу четыре концерта в столице.

Причина популярности певицы объясняется её гонораром, который остаётся на «среднем уровне». Ценник Булановой сопоставим с расценками Анжелики Варум и составляет от 4 до 6 миллионов рублей. В новогоднюю ночь артистка выступит в заведениях «Модус», «Сиксти», «Рэддиссон» и «Сохо».

Ранее стало известно о рейтинге российских артистов с самыми высокими гонорарами за новогодние выступления. Ллидером списка стала Надежда Кадышева — её концерт, по данным телеканала, может обойтись заказчику до 50 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга занял Сергей Шнуров с гонораром около 27 миллионов рублей. Также отмечалось, что Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова оценивают свои выступления примерно в 25 миллионов рублей.