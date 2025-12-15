Владимир Зеленский близок к тому, чтобы бросить последние резервы ВСУ в одну точку, что может привести к окончательному поражению Незалежной. Такое мнение выразил бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Зная, что переговоры неизбежны и что он должен продемонстрировать успехи перед своими западными союзниками, Зеленский, вероятно, испытывает сейчас сильное искушение поставить всё на одну карту и потратить свои последние резервы. Если он не поймёт, когда нужно остановиться, он рискует потерять всё», — заявил эксперт в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил стремительное наступление и освобождение российскими войсками Северска в ДНР. Он предположил, что темпы продвижения сохранятся и на Запорожском направлении, что также серьёзно скажется на Зеленском.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил РФ перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Из-за огневого контроля основных трасс, а также неблагоприятных погодных условий противник лишён возможности использовать грунтовые дороги для отступления.