15 декабря, 05:41

Эксперт Боссхард: Зеленский может проиграть, задействовав последние резервы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Владимир Зеленский близок к тому, чтобы бросить последние резервы ВСУ в одну точку, что может привести к окончательному поражению Незалежной. Такое мнение выразил бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Зная, что переговоры неизбежны и что он должен продемонстрировать успехи перед своими западными союзниками, Зеленский, вероятно, испытывает сейчас сильное искушение поставить всё на одну карту и потратить свои последние резервы. Если он не поймёт, когда нужно остановиться, он рискует потерять всё», — заявил эксперт в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил стремительное наступление и освобождение российскими войсками Северска в ДНР. Он предположил, что темпы продвижения сохранятся и на Запорожском направлении, что также серьёзно скажется на Зеленском.

Боец Персей сообщил о снижении активности FPV-дронов ВСУ в Сумской области
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил РФ перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Из-за огневого контроля основных трасс, а также неблагоприятных погодных условий противник лишён возможности использовать грунтовые дороги для отступления.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
