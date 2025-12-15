Атаки ВСУ в Запорожье привели к гибели двух человек и ранениям семи мирных жителей

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за прошедшие сутки в результате атак ВСУ в регионе пострадали семь человек, двое из которых погибли. Ещё пять человек были госпитализированы.

Наиболее серьезная атака была совершена на автомобиль, в результате которой пострадал ребёнок 2010 года рождения. Атаки беспилотников были зафиксированы в Васильевском, Каменско-Днепровском и Пологовском муниципальных округах, а также в городе Бердянске.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области после удара беспилотников восстановили электроснабжение более чем 28 тысяч абонентов. До этого почти 30 тысяч абонентов прифронтовых населённых пунктов Запорожской области остались без электроэнергии после массированного удара украинских беспилотников.