В результате удара ВСУ в Запорожской области погиб мирный житель

При артиллерийском обстреле со стороны Вооружённых сил Украины в Михайловском районе Запорожской области погиб один мирный житель, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Михайловского муниципального округа поврежден частный дом, пострадали два человека, один из них погиб», — написал он в своём Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что пострадавшая 1956 года рождения была госпитализирована с ранениями различной степени тяжести. Жилой дом в результате обстрела также получил повреждения.

Ранее сообщалось, что в результате ударов со стороны Украины в Херсонской области погибли два человека и ещё трое получили ранения. В частности, в Голопристанском муниципальном округе удар по гражданскому автомобилю привёл к гибели женщины и мужчины; двое взрослых были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу. Обстрелы также привели к временному отключению электроэнергии у тысяч жителей региона.