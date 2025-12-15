СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в Росгвардии на 8,7 млн

В Новосибирске военный следственный отдел СК возбудил уголовное дело в отношении подполковника Павла Полынкова, начальника производственно-технической группы 9-го центра заказчика-застройщика Росгвардии. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее ущерб государству на 8,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении подполковника Павла Полынкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ при исполнении госконтракта. Заведомо зная, что ООО “Виту проект” не выполнило в полном объёме свои работы и завысило стоимость, он всё равно подписал акты сдачи-приёмки. Таким образом, в пользу ООО «Виту проект» было выплачено на 8,7 млн рублей больше положенного, что причинило ущерб бюджету», — говорится в сообщении.

В 2021 году между 9-м центром заказчика-застройщика Росгвардии и ООО «Виту проект» был заключён госконтракт. В рамках соглашения компания должна была построить общежитие и столовую Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ, а также возвести центральный тепловой пункт, реконструировать клуб и инженерные коммуникации. Следствие считает, что Полынков, желая продемонстрировать эффективность своей работы, подписал акты приёмки выполненных работ, зная о недобросовестности подрядчика, что привело к переплате и ущербу государству.

Ранее сообщалось, что бывший мэр города Иваново и экс-заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля.