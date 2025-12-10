Мосгорсуд отказался выпустить «майонезного короля» Мошковича под залог в ₽1 млрд

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов, подтвердив законность ареста Вадима Мошковича, основателя агрохолдинга «Русагро», и Максима Басова, бывшего генерального директора компании. Оба предпринимателя находятся под следствием по обвинениям в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Как сообщает РБК, суд также отклонил ходатайство об освобождении Мошковича под залог в размере 1 миллиарда рублей.

На заседании суда адвокаты Басова опровергли обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, заявив об их необоснованности. Они также подчеркнули, что нет доказательств передачи ружья бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. Представитель компании «Сингента» сообщил о миллиардном ущербе и отсутствии попыток его возмещения со стороны обвиняемых.

Напомним, Мошкович и Басов находятся под арестом по делу о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, связанными с невыполнением инвестиционных обязательств перед холдингом «Солнечные продукты» в 2018 году. Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки Сергею Иванову в виде охотничьего карабина. Оба обвиняемых не признают свою вину.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что скрывать незаконно нажитые средства становится бесполезно. По его словам, за рубежом хорошо осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, в то время как российские следственные органы постоянно расширяют инструменты борьбы с коррупцией.