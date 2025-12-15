Порноактрисе Бонни Блю закрыли въезд в Индонезию на 10 лет

Британскую порноактрису Бонни Блю (Тию Биллингер) депортируют из Индонезии с запретом на въезд в страну в течение десяти лет. Поводом стал полицейский рейд на съёмочную группу в элитном районе Бали, Семиньяке, где их подозревали в производстве порнографии.

Хотя уголовное дело о съёмке контента для взрослых не возбудили, иммиграционная служба установила, что актриса и трое её партнёров нарушили условия туристической визы, используя её для профессиональной деятельности.

«Их деятельность содержала элементы порнографии, тогда как на Бали мы ожидаем, что туристы будут поддерживать местную культуру», — заявили власти.

Ранее Life.ru сообщал, что полиция на Бали задержала группу лиц, включая британскую порноактрису Бонни Блю, по подозрению в незаконном производстве порнографии. При обыске были изъяты съёмочное оборудование и медицинские препараты. В Индонезии подобная деятельность является уголовным преступлением и карается тюремным сроком.