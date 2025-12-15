Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 06:17

Порноактрисе Бонни Блю закрыли въезд в Индонезию на 10 лет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @onlybonnieblue

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @onlybonnieblue

Британскую порноактрису Бонни Блю (Тию Биллингер) депортируют из Индонезии с запретом на въезд в страну в течение десяти лет. Поводом стал полицейский рейд на съёмочную группу в элитном районе Бали, Семиньяке, где их подозревали в производстве порнографии.

Хотя уголовное дело о съёмке контента для взрослых не возбудили, иммиграционная служба установила, что актриса и трое её партнёров нарушили условия туристической визы, используя её для профессиональной деятельности.

«Их деятельность содержала элементы порнографии, тогда как на Бали мы ожидаем, что туристы будут поддерживать местную культуру», — заявили власти.

Честный коммунальщик из Орла отреагировал на мем в Сети про свою любовь к порно
Честный коммунальщик из Орла отреагировал на мем в Сети про свою любовь к порно

Ранее Life.ru сообщал, что полиция на Бали задержала группу лиц, включая британскую порноактрису Бонни Блю, по подозрению в незаконном производстве порнографии. При обыске были изъяты съёмочное оборудование и медицинские препараты. В Индонезии подобная деятельность является уголовным преступлением и карается тюремным сроком.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Индонезия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar