С режиссёром фильма «Пока не сыграл в ящик» и его женой мог расправиться их сын-наркоман

Полиция подозревает в убийстве голливудского режиссёра Роба Райнера и его супруги Мишель их собственного сына. Об этом пишет журнал People.

«Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер были убиты их сыном Ником», — указывается в публикации журнала со ссылкой на неназванные источники.

Согласно публикации, Ник Райнер ранее в беседе с изданием People признавался в борьбе с наркозависимостью, которая развилась ещё в подростковом возрасте. Сообщается, что примерно с пятнадцати лет он проходил регулярное лечение в реабилитационных центрах.

Роб Райнер — сын легендарного комика, актера и режиссера Карла Райнера и актрисы Бетти Райнер. Он начал свою карьеру в качестве актера, но настоящий прорыв произошел за кадром. В 1970-х годах Райнер стал ключевой фигурой в создании и режиссуре культового ситкома «Все в семье», получив за свою работу премии «Эмми». Он является режиссёром таких фильмов как «Пока не сыграл в ящик», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли» и многих других.

Напомним, в доме американского актёра и кинорежиссёра Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела двух пожилых людей. По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, мужчина и женщина, примерно 78 и 68 лет, скончались внутри дома. Позднее удалось установить личности погибших — ими оказались режиссер Роб Райнер и его супруга.