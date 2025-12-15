Россия и США
15 декабря, 06:32

Актёра Ярмольника оштрафовали вдвое за просрочку предыдущего взыскания

Актёр Леонид Ярмольник. Обложка © VK / Леонид Ярмольник

Актёр Леонид Ярмольник был привлечён к административной ответственности и оштрафован в двойном размере за несвоевременную уплату предыдущего штрафа. Об этом говорится в судебных делах, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Согласно материалам, Ярмольника привлекли по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неуплату административного штрафа в срок. По закону нарушителю грозит либо двойной штраф, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. В документах не уточняется, за какой именно штраф актёр не внёс оплату вовремя.

Ранее сообщалось, что компания актёра Павла Деревянко «Бии Соул» может быть ликвидирована. Её счета арестованы более года из-за долга в 700 тысяч рублей. Причиной долгов стали инвестиции ООО в криптовалютный проект по фиктивному договору.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Леонид Ярмольник
  • Знаменитости
  • Поп-культура
