Актёр Павел Деревянко может лишиться бизнеса из-за долгов и фиктивных криптосделок

Компания актёра Павла Деревянко «Бии Соул» может быть ликвидирована. Её счета арестованы уже более года из-за долга в 700 тысяч рублей. Причиной стали инвестиции ООО в криптовалютный проект по фиктивному договору, что было замечено налоговой службой.

По данным Telegram-канала Mash, ФНС считает компанию, официально занимающуюся разработкой ПО, фактически брошенной. На ней числятся 15 исполнительных производств, она уже более года не подаёт декларации и не платит налоги. Даже 27 штрафов ГИБДД были закрыты, так как должника не удалось найти.