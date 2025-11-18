Актёр Павел Деревянко может лишиться бизнеса из-за долгов и фиктивных криптосделок
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Компания актёра Павла Деревянко «Бии Соул» может быть ликвидирована. Её счета арестованы уже более года из-за долга в 700 тысяч рублей. Причиной стали инвестиции ООО в криптовалютный проект по фиктивному договору, что было замечено налоговой службой.
По данным Telegram-канала Mash, ФНС считает компанию, официально занимающуюся разработкой ПО, фактически брошенной. На ней числятся 15 исполнительных производств, она уже более года не подаёт декларации и не платит налоги. Даже 27 штрафов ГИБДД были закрыты, так как должника не удалось найти.
В октябре в Москве начался суд по делу экс-партнёра актёра — криптоинвестора Григория Мулузяна, которого обвинили в четырёх эпизодах мошенничества на 400 млн рублей. Среди потерпевших режиссёр Марюс Вайсберг, супружеская пара, передававшая деньги через водителя, и мастер спорта по боксу Алексей Семыкин. Спортсмен заявил, что Мулузян угрожал его пожилым родителям. Сам предприниматель отрицал угрозы и утверждал, что обратился в коллекторское агентство, предоставив расписку и видеодоказательства. В сентябре 2023 года полиция сообщила о проверке ещё одного заявления от актёра Артема Ткаченко, который также стал жертвой мошенничества.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.