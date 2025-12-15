Российский солдат 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Грант в одиночку захватил укреплённую позицию Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал его сослуживец из группировки войск «Днепр», известный под позывным Филин.

По словам военного, во время выполнения задачи один из бойцов получил ранение. Пока его эвакуировали, Грант принял смелое решение действовать в одиночку. Он сумел скрытно приблизиться к позиции, открыть огонь, забросать противника гранатами и в итоге захватить объект в одиночку, несмотря на то, что ему противостояли три или четыре бойца ВСУ.

«Точно все были удивлены, что такой молодой парнишка смог такое сделать», — отметил Филин.

К слову, подразделение действует на территории Херсонской и Запорожской областей, где российские войска продолжают наступательные операции.

Ранее сообщалось, что российские десантники из группировки «Днепр» провели успешные атаки по украинским военным целям в Запорожской области. По информации Минобороны РФ, разведывательно-ударные комплексы уничтожили украинскую инфраструктуру и личный состав. Среди поражённых объектов – пункты управления дронами ВСУ, бронетехника с пехотой, наземный робот, а также системы связи и управления. Эти действия сорвали ротацию украинских подразделений и ослабили боеспособность противника.