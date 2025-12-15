Россия и США
15 декабря, 06:38

Погибший на Украине британец обучал украинских десантников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Британский парашютный полк, чьим членом был 28-летний младший капрал Джордж Хули, погибший на Украине 9 декабря, занимался обучением украинских десантников с октября 2020 года. Об этом пишет РИА «Новости«.

«На учениях Joint Endeavour британские и украинские десантники отрабатывали действия в городской застройке и на поле боя, а также спуск по канатам и высадку воздушным способом», — говорится в публикации подразделения о совместных операциях в 2020 году.

Ранее Life.ru сообщал, что британский военнослужащий погиб на территории Украины во время учений при испытаниях нового оборонительного комплекса. Согласно заявлению Минобороны Великобритании, смерть наступила в результате несчастного случая вдали от линии фронта. Подробности инцидента не раскрываются.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

